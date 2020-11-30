58-летнюю жительницу Погарского района будут судить за продажу самогона. Женщину оштрафовали за незаконную торговлю спиртным напитком домашней выработки в июле этого года. Но в сентябре она вновь продала самогон местному жителю.

За повторное нарушение на женщину завели уголовное дело. Ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.

Уголовное дело будут рассматривать в Погарском районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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