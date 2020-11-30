Брянская прокуратура откроет "горячую линию" по бесплатной выдаче лекарств

В прокуратуре Брянской области откроют "горячую линию" по бесплатной выдаче лекарств. Она будет работать с 1 по 3 декабря с 9.00 до 18.00.

Жители области смогут пожаловаться на отсутствие лекарств в аптеках, на отказ выписать рецепт в поликлиниках и амбулаториях и отказы выдать положенные препараты бесплатно.

По всем поступившим вопросам организуют проверки, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Телефоны "горячей линии": 8 (4832) 65-42-29; 8 (4832) 65-42-33, 8 (4832) 65-42-05.

8(4832) 65-42-29; 8(4832) 65-42-33, 8 (4832) 65-42-05.

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