Убийцу из Мурманской области будут судить за угрозы брянским полицейским

Жителя Мурманской области, которого подозревают в убийстве в родном регионе, будут судить за угрозы брянским полицейским. Уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде.

40-летнего мужчину обвиняют в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 14 сентября сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов. Выяснилось, что он находится в розыске в Мурманской области. Его подозревают в убийстве.

Когда полицейские сообщили об этом, мужчина достал нож, замахнулся на стражей порядка и стал угрожать. Злоумышленник попытался убежать, но его задержали.

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