В Брянске четыре кафе работали после 23.00

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске четыре кафе не закрыли свои двери после 23.00. Нарушителей обнаружили на выходных. 28 и 29 ноября прошли очередные коронавирусные проверки заведений общепита. Проверяющие ночью обошли 48 кафе, баров и ресторанов.

На одну фирму завели административное производство. Еще один протокол составили на индивидуального предпринимателя за работу в неположенное время, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

За два дня проверили 81 магазин на наличие продавцов и покупателей без масок. На нарушениях попались пять человек: менеджеры в пункте выдачи заказов и салоне оптики, покупатели в магазине «Автозапчасти» и «Стройматериалы», продавец в баре. В Фокинском районе Брянска обследовали 17 магазинов и ни одного нарушителя не нашли.

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