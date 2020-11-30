В Брянской области на выходных поймали 50 пьяных водителей

В Брянской области на минувших выходных поймали 50 водителей с признаками опьянения. Рейды проходили с 27 по 29 ноября. Автоинспекторы ловили и других нарушителей правил дорожного движения.

24 автомобилиста выехали на встречную полосу. 126 водителей не пропустили пешеходов. А вот пешие участники дорожного движения нарушили правила 460 раз. В 134 случаях на пешеходах не было световозвращающих элементов на одежде. 80 пьяных пешеходов оказались на проезжей части.

За три дня сотрудники ГИБДД поймали 1800 нарушителей, сообщают в областной Госавтоинспекции.

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