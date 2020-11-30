Брянский роддом перепрофилировали под инфекционный стационар

Роддом Брянской областной больницы №1 перепрофилировали в инфекционное отделение. Медучреждение будет принимать беременных женщин с коронавирусом, рассказал телеканал «Брянская губерния».

Инфекционное отделение оснащено всем необходимым оборудованием. Персонал прошел специальное обучение по лечению ковида. Перепрофилированное учреждение готово принять до 80 человек одновременно. В течение двух недель в отделении уже родились 16 детей.

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