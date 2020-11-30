В Брянске оставили под стражей задержанного за взятки подполковника полиции

В Брянске оставили под стражей начальника отдела межрайонного отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора ГИБДД области, подполковника полиции Армена Мкртчяна.

Напомним, в сентябре в Брянске задержали нескольких офицеров полиции. По версии следствия, они брали от граждан деньги за успешное прохождение экзаменов на водительские права без фактической их сдачи.

Как стало известно, Армен Мкртчян останется в следственном изоляторе до 7 января следующего года. Его адвокату не удалось обжаловать решение. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на суд Советского района города Брянска.

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