В Брянской области выбрали мисс уголовно-исполнительной системы

Екатерина Лукьяненко. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянской области прошел первый этап Всероссийского конкурса «Мисс-УИС». В нем приняли участие одиннадцать сотрудниц уголовно-исполнительной системы. Девушки соревновались в физической и огневой подготовке, продемонстрировали знания нормативно-правовой базы.

На творческий конкурс участницы подготовили видеоролики с визитными карточками. Они рассказали, за что любят свою работу, а также стихами и песнями признались в любви к родному краю. Помимо этого, девушки представили музейные экспонаты в конкурсе «Ночь музеев».

Жюри после просмотра всех материалов выбрало победителей конкурса «Мисс УИС – 2020». Главный приз получила лейтенант внутренней службы Екатерина Лукьяненко, инспектор отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Брянской области.

Первой вице-мисс стала Мария Гарбуз, инспектор секретариата управления ФСИН России по Брянской области. Второй вице-мисс – Виктория Гилева, инструктор группы кадров и работы с личным составом СИЗО-2 из Новозыбкова, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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