В Брянской области коронавирусом заболели еще 142 человека

В Брянской области коронавирус за сутки подтвердили еще у 142 человек. Выздоровели 224 пациента. Новых смертей не регистрировали, сообщают 30 ноября в оперативном штабе.

Общее число заболевших в понедельник составило 17287 человек. Болезнь побороли 14609 из них. Общее число умерших - 124 брянца.

За прошедшие сутки выполнили 824 теста на коронавирус. Общее число исследований за все время эпидемии превысило 301 тысячу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».