В Брянской области снизился коэффициент коронавируса

В Брянской области зафиксировали снижение коэффициента распространения коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Брянской области зафиксировали небольшое снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро воскресенья, 29 ноября, он равен 1,11.

Показатель рассчитали на основе статистических данных регионального оперштаба. Суточное изменение составило четыре сотых: коэффициент снизился с 1,15 до 1,11.

– Коэффициент необходим для оценки эпидемиологической стабильности региона, – говорят в оперштабе. – Он указывает сколько человек успевает заразить каждый заболевший до своей изоляции от общества. Для расчета берут восемь последних суточных приростов. А затем сумму четырех самых последних делят на сумму последующих. Значение должно быть меньше единицы.

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