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За сутки коронавирусом заболели 140 брянцев

Выздоровели 265 пациентов
Анна ЛЕВКИНА
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Всего за время пандемии на Брянщине коронавирус диагностировали 17145 жителям региона.

Всего за время пандемии на Брянщине коронавирус диагностировали 17145 жителям региона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

140 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро воскресенья, 29 ноября.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 17145. Из них 14385 человек – или почти 84 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 265 выздоровлений.

Новых смертей от коронавируса в отчетный период не произошло. Их по-прежнему 124.

Сейчас Брянская область находится на 38-м месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил меньше одного процента.

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