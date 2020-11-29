Появились официальные подробности ДТП с пятью пострадавшими в Клинцах

Стали известные подробности ДТП, которое произошло в Клинцах в субботу, 28 ноября. Их распространила региональная Госавтоинспекция. Главное уточнение – пострадавших, не четверо, а пятеро.
Напомним, ДТП с двумя легковыми автомобилями произошла на улице Фрунзе около двух часов дня. Пострадавших пришлось извлекать из искореженных машин спасателям.
По уточненной информации, на перекрестке улиц Фрунзе и Калинина столкнулись «Рено Логан» и «Шкода Актавиа». Предварительно, спровоцировал это водитель первой иномарки. Тот следовал со стороны улицы Колхозной в направлении улицы Орджоникидзе. Проезжая регулируемый перекресток, он не уступил дорогу второму автомобилисту, у которого было преимущество в движении.
В результате происшествия травмы получили пять человек. Перечислим:
- 51-летний водитель «Рено»: ушиб груди;
- 33-летняя пассажирка «Рено»: перелом левого бедра;
- 36-летний пассажир «Рено»: травмы головы, ушиб груди;
- 20-летний водитель «Шкоды»: перелом голени, плеча, повреждения колена;
- 18-летняя пассажирка «Шкоды»: травмы головы, рана лица.
Водителя «Рено» отпустили на домашнее лечение, остальных – госпитализировали.
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