Появились официальные подробности ДТП с пятью пострадавшими в Клинцах

Стали известные подробности ДТП, которое произошло в Клинцах в субботу, 28 ноября. Их распространила региональная Госавтоинспекция. Главное уточнение – пострадавших, не четверо, а пятеро.

Напомним, ДТП с двумя легковыми автомобилями произошла на улице Фрунзе около двух часов дня. Пострадавших пришлось извлекать из искореженных машин спасателям.

По уточненной информации, на перекрестке улиц Фрунзе и Калинина столкнулись «Рено Логан» и «Шкода Актавиа». Предварительно, спровоцировал это водитель первой иномарки. Тот следовал со стороны улицы Колхозной в направлении улицы Орджоникидзе. Проезжая регулируемый перекресток, он не уступил дорогу второму автомобилисту, у которого было преимущество в движении.

В результате происшествия травмы получили пять человек. Перечислим:

- 51-летний водитель «Рено»: ушиб груди;

- 33-летняя пассажирка «Рено»: перелом левого бедра;

- 36-летний пассажир «Рено»: травмы головы, ушиб груди;

- 20-летний водитель «Шкоды»: перелом голени, плеча, повреждения колена;

- 18-летняя пассажирка «Шкоды»: травмы головы, рана лица.

Водителя «Рено» отпустили на домашнее лечение, остальных – госпитализировали.

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