Андрея Москвичева утвердили в должности главы администрации Почепского района. Соответствующее решение приняли депутаты местного райсовета. Голосование за кандидатуру состоялась в субботу, 28 ноября.

Последнее время Андрей Вячеславович исполнял обязанности почепского главы. А еще раньше был первым заместителем главы администрации Почепского муниципального района.

Напомним, на высоком посту назначенец сменил Александра Сысоева, который руководил районом почти два года.

Кстати, на сайте администрации Почепского района кадровые изменения пока не отражены. И Андрей Вячеславович поздравляет женщин с Днем матери еще с приставкой и.о.

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