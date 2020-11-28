Стоимость брянского авиатоплива оказалась одной из самых низких в ЦФО

Фото: vk.com, неофициальная группа международного аэропорта "Брянск".

Цена на авиатопливо, которое используют для заправки самолетов в Брянске, одна из самых низких в ЦФО. Это следует из опубликованного прайса на сайте Росавиации в субботу, 28 ноября.

Так, в октябре-ноябре 2020-го стоимость одной тонны керосина в Брянске составляла 37 126 рублей. Дешевле авиатопливо только в Липецке – 33 837 рублей.

В России в среднем керосин в октябре стоил 46 424 рублей за тонну. А в ноябре – 46 873 рубля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».