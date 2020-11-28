Умерла доцент Брянского госуниверситета Нина Баширова

Скончалась доцент БГУ, кандидат биологических наук Нина Баширова. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Умерла доцент Брянского государственного университета, кандидат биологических наук Нина Баширова. Информация об этом появилась на официальном сайте вуза и в сетевой группе мэрии в субботу, 28 ноября.

Нина Федоровна больше 40 лет отдала родному естественно-географическому факультету. Преподавала биохимию. Процитируем выдержку из опубликованного некролога:

«Нина Баширова любила, знала и могла донести свой предмет до каждого студента. Долгое время она была идейным вдохновителем агитбригад, студенческого театра факультета. Нина Федоровна стала одним из инициаторов выпуска книги воспоминаний студентов и преподавателей БГУ об их родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне».

Соболезнование и слова поддержки семье Нины Федоровны выражают ректорат университета, коллектив ЕГФ, студенты, многочисленные выпускники разных лет, коллеги.

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