В Брянске сообщили о пробке на Городищенской горке

Внушительный автомобильный затор наблюдали в Советском районе Брянска во второй половине дня в субботу, 28 ноября. Информация об этом появилась в социальных сетях и местных СМИ.

Со слов очевидцев, движение затруднено от нового кольца на улице Объездной до Городищенского поворота. Автомобилисты с трудом могли выехать с парковочных мест торгово-развлекательного центра «Аэропарк».

Причину затора пока не объяснили.

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