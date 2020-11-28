Брянская журналистка выиграла 50 тысяч рублей в телешоу "Поле чудес"

Журналистка из Брянска Ольга Пугачева сыграла в телешоу "Поле Чудес" на Первом канале. Она не смогла отгадать слово, однако выиграла 50 тысяч рублей. В эфир программа с ее участием вышла в пятницу, 27 ноября.

В популярном шоу Леонида Якубовича исполняющая обязанности главреда газеты "Брянские факты" играла во второй тройке. А барабан крутила первой. Выпал сектор "Плюс", позволяющий открыть любую букву в отгадываемом слове. После этого Ольга Пугачева подарила ведущему вышитый кроссворд, а также прочла стихотворение собственного сочинения. Дальше ход перешел к другом участнику.

Немного позже у журналистки из Брянска была возможность крутнуть барабан еще раз. А перед этим женщина передала приветы – мужу, подруге, свекрови и главному редактору газеты "Брянские факты" (кстати, он же – вице-спикер Брянской областной Думы) Владимиру Пронину. Тем временем на барабане загорелся сектор "Приз". Изрядно поторговавшись с Леонидом Якубовичем, игрок забрала деньги. И закончила выступление в программе.

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