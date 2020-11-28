От коронавируса в Брянской области умерло еще трое

Число жертв коронавируса на Брянщине достигло 124. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области еще три человека умерло от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в субботу, 28 ноября. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 124.

За сутки 204 пациента выздоровел от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 14120 человек.

Всего в Брянской области зарегистрировано 17005 случаев заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 143 или немного больше 0,8 процента. Сейчас наш регион занимает 38-е место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».