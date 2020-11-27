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В брянском поселке Большое Полпино завершают строить ясли

Стройку должны завершить до конца декабря
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В настоящее время полностью готова коробка здания, подведены инженерные коммуникации.

В настоящее время полностью готова коробка здания, подведены инженерные коммуникации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске завершается строительство ясельной пристройки к детскому саду №15 «Ягодка» в поселке Большое Полпино. По контракту объект должны сдать до конца декабря.

В настоящее время полностью готова коробка здания, подведены инженерные коммуникации. Подрядчик завершает делать крышу и благоустраивает прилегающую территорию. Идет внутренняя отделка помещений.

Ежедневно на объекте задействованы около 35 человек, строительство не останавливается и в выходные дни, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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