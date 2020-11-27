В Брянске построили новую блочно-модульную котельную

Новый объект будет отапливать потребителей бывшей ведомственной котельной. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска построили новую блочно-модульную котельную. Она находится по адресу: проспект Московский, 142/3. Рабочие в настоящее время проводят пуско-наладочные работы. Котельную оснастили современным оборудованием, облагородили прилегающую территорию.

Новый объект будет отапливать потребителей бывшей ведомственной котельной. Ее владелец ранее уведомил горадминистрацию, что больше не будет подавать в жилые дома горячую воду. Он лишь пообещал, что не отключит отопление до введения в эксплуатацию новой котельной.

Современный объект мощностью 22 Мегаватта будет отапливать девять многоквартирных домов, в которых живут около трех тысяч человек. Также к ней будут запитаны детский сад №130 «Деснянские звездочки» и Фокинский участок дорожного управления города.

В 2020 году обещают построить еще четыре новых блочно-модульных котельных, которые заменят ведомственных поставщиков тепла, рассказали в пресс-службе администрации города Брянска.

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