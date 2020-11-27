В Брянске сократили сезон ярмарок выходного дня

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске сократили сезон овощных ярмарок. Изначально планировали, что последняя пройдет 5 декабря. Но на этот день никто из продавцов заявок не подал. Поэтому торговлю решили завершить 28 ноября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ярмарки будут работать в четырех районах города с 8.00 до 15.00.

Адреса ярмарок выходного дня:

- Бежицкий район - ул. Клинцовская, у дома №60 (у ДК им. Д.Н. Медведева);

- Володарский район - ул. Пушкина, у стадиона имени Брянских партизан;

- Советский район - ул. Брянского Фронта около дома №2, у гипермаркета «Линия-1»;

- Фокинский район - ул. Богдана Хмельницкого между домами №№5 и 14.

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