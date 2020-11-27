Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянской области на выходных устроят облавы на водителей. Рейды пройдут с 27 по 29 ноября. Автоинспекторы будут ловить нарушителей, которые сели пьяными за руль, выехали на встречную полосу или не пропустили пешеходов.

- Помимо сотрудников ГИБДД в рейдах также примают участие участковые уполномоченные полиции, сотрудники ПДН, ППС, БЭП, а также Росгвардии, - говорят в областной Госавтоинспекции.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, боковой интервал и не нарушать правила обгона. Пешеходов просят убедиться, что в тот момент, когда они ступят на проезжую часть, автомобилисты их увидели и остановились.

Обо всех нарушениях можно сообщать в дежурную часть.

Телефон дежурной части ГИБДД: (4832) 74-36-84, (4832) 74-71-02.

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