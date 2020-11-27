В Брянской области машинист с помощником пытались слить топливо из тепловоза

В Брянской области задержали 37-летнего машиниста и 27-летнего помощника машиниста. Их подозревают в том, что они пытались слить дизельное топливо из бака маневрового тепловоза. Злоумышленников поймали в районе станции Почеп.

Железнодорожники успели наполнить шесть полимерных канистр по 20 литров каждая. Они погрузили емкости в багажник автомобиля.

- На задержанных мужчин завели уголовное дело по статье "Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорят в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».