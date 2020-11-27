Фото: группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Брянской области ищут 28-летнего жителя Орла Андрея Юрьевича Подзывалова. Его местоположение неизвестно с 14 ноября 2020 года. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Возможно, он потерял память. Сообщают, что он находится на улице без верхней одежды.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавый, русые короткие волосы, карие глаза. Особые приметы: татуировка на кисти руки. Был одет в черную куртку, черные брюки, темно-синие кроссовки и черную шапку.

Все, кто располагает информацией о пропавшем, могут сообщить об этоv на горячий номер поискового отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по телефону 112.

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