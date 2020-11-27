На брянском участке госграницы в ноябре задержали больше тысячи нарушителей

На брянском участке российской границы меньше чем за месяц остановили более 1 тысячи 200 граждан, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию России.

Российско-белорусскую границу пытались пересечь граждане Средней Азии, Кавказа, Прибалтики, а также представители стран дальнего зарубежья.

Только за неделю брянские пограничники пресекли 14 попыток незаконного проникновения в страну. В целом задержали больше 90 нарушителей. В частности, 24 и 25 ноября в Суражском районе задержали 22-х иностранных граждан.

На всех задержанных составили административные протоколы, граждан вернули в Белоруссию. В целом в ноябре на нарушителей наложили более двух с половиной миллионов рублей штрафов, рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

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