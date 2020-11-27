Брянские предприятия ТМХ показали технологический процесс в видеоэкскурсиях по заводам

Фото: АО «УК «БМЗ».

Брянские предприятия, входящие в состав АО «Трансмашхолдинг» (АО «УК «БМЗ», АО «ПО «Бежицкая сталь»), провели для всех желающих видеоэкскурсии по заводам в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов».

С 12 октября под эгидой союза машиностроителей России в стране стартовала ежегодная акция «Неделя без турникетов», в которой приняли активное участие ведущие государственные корпорации и машиностроительные предприятия. Школьники, студенты, преподаватели, а также все желающие могли ознакомиться с работой предприятий, находящихся в их регионе.

Брянские предприятия АО «Трансмашхолдинг» также приняли участие в «Неделе без турникетов». В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой акция длилась целый месяц и прошла в онлайн-формате. Более 500 учащихся брянских школ, студентов БГТУ, учащихся центров технического образования посмотрели видеоэкскурсии, рассказывающие о специфике работы предприятий, о возможностях профильного обучения и последующего трудоустройства.

В видеоролике, подготовленном «Бежицкой сталью», зрители познакомились с историей стальзавода, видами выпускаемой продукции, а также увидели весь технологический процесс. Экскурсанты узнали, как создаются модели будущих отливок, как происходит изготовление форм и стержней. Видеоролик рассказывает о процессе плавки металла, заливки в формы, а также о всех этапах обработки изделий.

Брянский машиностроительный завод организовал для участников виртуальной «Недели без турникетов» онлайн-туры по основным производственным подразделениям и службам, обеспечивающим работу производства. Школьники и студенты познакомились с работой технической дирекции и службы, отвечающей за бесперебойную работу оборудования и его своевременное технологическое обслуживание. Специалисты предприятия рассказали онлайн-экскурсантам о проекте «Цифровой завод», о работе эталонных линий сборки магистральных грузовых и маневровых тепловозов.

Посмотреть ролики можно на официальных страницах заводов в социальных сетях и на каналах предприятий в YouTube.