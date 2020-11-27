Начальник брянского управления лесами Владимир Дзубан стал кандидатом наук

Фото: Управление лесами Брянской области.

Начальник Брянского управления лесами Владимир Дзубан защитил диссертацию на тему «Лесные культуры в восстановлении поврежденных насаждений лесопарковой зоны Брянского лесного массива». Владимиру Ивановичу присудили ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.

Диссертационный совет рассмотрел работу нашего земляка 25 ноября в Архангельске в Северном (Арктическом) федеральном университете имени Ломоносова.

Коллеги поздравляют Владимира Дзубана с присуждением ученой степени, рассказали в управлении лесами Брянской области.

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