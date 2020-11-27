В Брянске поймали семь нарушителей масочного режима

В Фокинском районе в этот раз людей без масок не обнаружили. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. В четверг, 26 ноября, комиссия составила административные протоколы на семерых безмасочников.

В целом обследовали 119 магазинов, кафе, салонов красоты и торговых центров. Рейды прошли во всех районах города. По три нарушителя нашли в Советском и Володарском районах. Один безмасочник попался в Бежице.

В Фокинском районе в этот раз людей без масок не обнаружили, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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