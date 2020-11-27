Жителя Почепа будут судить за смертельное ДТП

30-летнего жителя брянского города Почеп будут судить за смертельное ДТП. Уголовное дело будут рассматривать в районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 5 сентября водитель «Фольксвагена Амарок» ехал по улице Толстого в Почепе. Автомобилист двигался с превышением скорости. И оказался на встречной полосе. Под машину попал пешеход. Он от полученных травм скончался.

После ДТП автомобилист скрылся с места аварии.

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