ВТБ Регистратор запустил платформу «Маркетплейс»

Фото: "ВТБ".

26 ноября 2020 года состоялся торжественный запуск финансовой платформы «Маркетплейс» АО ВТБ Регистратор. Созданная ВТБ Регистратором платформа «Маркетплейс» предназначена для помощи эмитентам в первичном размещении финансовых продуктов. Она позволяет снять географический барьер для инвесторов и осуществлять все взаимодействие от выбора продукта и его оплаты до обратного выкупа и выплаты дохода дистанционно в онлайн-режиме.

В мероприятии приняли участие: первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов, советник первого заместителя Председателя Банка России Елена Чайковская, заместитель директора Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Ольга Сизова, заместитель Губернатора Томской области Александр Феденев, первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров и заместитель генерального директора АО ВТБ Регистратор по основной деятельности Максим Гецьман. С приветственным словом выступил Тимур Максимов, заместитель Министра финансов Российской Федерации.

Новый сервис дает возможность физическим лицам в онлайн-режиме сравнивать и приобретать предложения различных эмитентов, обеспечивая дистанционное взаимодействие между инвестором и эмитентом, безопасное заключение сделки, оплату и поставку финансового продукта. Все расчеты на платформе будут проходить через специальный номинальный счет, а оплата эмитенту будет поступать только после зачисления финансового продукта на отдельный специальный счет в реестре владельцев.

Создавая данную платформу ВТБ Регистратор руководствовался следующими принципами: у потребителя должна быть возможность приобрести неторгуемые на бирже бумаги, поставщик может предлагать любой объем бумаг, наличие упрощенной идентификации для пользователей, доступность для потребителей любого достатка и возраста, ориентация на «долгосрочного» потребителя, но с возможностью быстрого «выкупа» поставщиком, отсутствие дополнительных затрат для потребителя на учет своих прав, единое окно доступа к сопутствующим услугам, включая реализацию права по приобретенному продукту (например, учет прав, электронное голосование, получение дохода).

Первым доступным продуктом на платформе стали внебиржевые облигации субъекта России – Томской области, размещение которых ранее шло только в режиме оффлайн. В дальнейшем планируется расширять линейку продуктов, а также круг эмитентов и потребителей.

Генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров прокомментировал: «Хочу поблагодарить Банк России за инициативу и возможность участия в таком интересном проекте, а также нашего давнего и надежного клиента, Департамент финансов Томской области, за веру и поддержку. Выражаем признательность и законодателям за проведенную работу с таким сложным законом и приведение законодательства в необходимое русло. Для нас этот проект – это возможность диверсификации регистраторского бизнеса, создание единого комплекса безбумажного цифрового пространства и использования новых цифровых практик. Важным является и то, что проект дает возможность постепенно создать доверенную среду для потребителя, инвестора и эмитента. Проект «Маркетплейс» появился в нужное время – особенно в текущей ситуации распространения коронавируса. При работе над проектом было выявлено множество недостатков действующего законодательства, которые были решены благодаря инициативе Банка России и поддержке законодателей. Мы видим, что у наших клиентов есть потребность в маркетплейсах и уверены в том, что, как и электронное голосование, данный проект в скором времени будет пользоваться успехом у эмитентов и инвесторов».

Напоминаем, что до вступления в силу закона, регулирующего деятельность финансовых маркетплейсов, ВТБ Регистратор принял участие в пилотном проекте в качестве пилотной электронной платформы по реализации внебиржевых облигаций по проекту «Маркетплейс» Банка России, а 27 августа 2020 года Банк России включил ВТБ Регистратор в реестр операторов финансовых платформ.

Ознакомиться с работой сервиса можно на сайте АО ВТБ Регистратор по ссылке.

Лицензия №1000.