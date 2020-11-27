Посла Японии поразил брянский кафедральный собор

Гостя поразила величие и красота православного храма. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске чрезвычайный и полномочный посол Японии Тоёхиса Кодзуки посетил кафедральный собор. Гостя поразили величие и красота православного храма, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Также японский дипломат побывал на Покровской горе, где осмотрел мемориал и панораму города. Посол высоко оценил то, как в Брянске сохраняют историческую память.

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