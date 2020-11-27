В Брянске водитель маршрутки сбил пенсионера-нарушителя

Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

В Бежицком районе Брянска водитель маршрутного такси сбил 83-летнего пенсионера. ДТП случилось около шести часов вечера в четверг, 26 ноября, у дома №77 на улице Молодой Гвардии, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

46-летний водитель ГАЗ-322132 ехал в правом ряду со стороны улицы Молодой Гвардии в сторону улицы Ново-Советской. Он сбил пешехода. Пенсионер переходил дорогу неподалеку от пешеходного перехода.

У пострадавшего - рана головы, его госпитализировали.

И водитель, и пешеход были трезвыми. Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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