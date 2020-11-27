В ДТП со скорой помощью в Брянске пострадали два человека

Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

В Бежицком районе Брянска в ДТП с машиной скорой помощи пострадали два человека. Автоавария случилась около часа ночи в четверг, 26 ноября, у дома №116-а/2 на улице Вокзальной.

50-летний водитель УАЗ-39623 ехал со стороны улицы Ново-Советской в сторону Ульянова. Он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

36-летний пассажир автомобиля сломал челюсть, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. У 41-летней женщины, которая ехала в машине, диагностировали открытый перелом надколенника.

Водитель был трезвым в момент аварии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».