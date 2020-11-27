В Брянске спасли жильца многоэтажки во время пожара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Бежицком районе Брянска во время пожара спасли жильца пятиэтажного дома. Сообщение о возгорании в переулке Почтовом поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 17.53 в четверг, 26 ноября. На место выехали две пожарные машины и автолестница.

Оказалось, в квартире загорелась постель. Площадь возгорания оставила один квадратный метр. Из-за сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы.

С пламенем справились быстро. Уже в 18.06 огонь потушили. Жильца квартиры удалось спасти.

- Причина пожара устанавливается, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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