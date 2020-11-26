В Брянской области ужесточат контроль за маршрутными такси. Соответствующие поправки приняли в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области». Их поддержали областные депутаты в трех чтениях на заседании 26 ноября.

Административную ответственность ужесточили для перевозчиков, которые нарушают лицензионные требования.

- Также совершенствуется процедура установления, изменения, отмены муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок уполномоченными органами, - сообщают в пресс-службе облдумы.

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