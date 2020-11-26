В Брянской области в преддверии Дня матери наградят 28 женщин

В этом году из-за коронавируса вручение происходит на дому. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области накануне Дня матери, который празднуют 29 ноября, начали вручать почетный знак «Материнская слава». Награду дают женщинам, достойно воспитавшим не менее пяти детей.

В этом году из-за коронавируса вручение происходит на дому. В прежние годы многодетных мам чествовали в стенах областного правительства.

Почетная награда существует уже 20 лет. За эти годы ее вручили почти 700 женщинам. В 2020 году знаком удостоят 28 жительниц региона, из них восемь человек живет в Брянске.

На сегодняшний день в Брянске живет почти три с половиной тысячи многодетных семей. В 160-ти растят больше пятерых детей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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