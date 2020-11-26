Число убийств в Брянской области выросло на 8,5 процента

Число убийств в Брянской области за последние десять месяцев возросло на 8,5 процентов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Число убийств в Брянской области за последние десять месяцев возросло на 8,5 процента. За это время в областном центре произошло 51 убийство и покушение на него. Все преступления такого рода раскрыты на 100 процентов. В суд передали 46 уголовных дел по данной статье. Такие цифры сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в четверг, 26 ноября.

Удельный вес убийств и покушений от общего числа преступлений составил 0,4 процента.

Чаще всего преступления совершали в Бежице (9), а также Фокинском районе Брянска, Клинцовском районе и самих Клинцах (по 7).

– Семь убийств произошло в общественных местах, в том числе пять на улицах, – уточняют в надзорном ведомстве.

45 убийств брянцы совершили под действием алкоголя, 37 – не имеющие постоянного источника дохода, 31 – ранее уже совершавшие такие преступления, 17 – ранее судимые.

В 11 случаях мотивами убийств послужили бытовые конфликты.

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