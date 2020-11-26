Дело брянского экс-чиновника Романа Сенокоса ушло в суд

Фото: В Брянске осудят бывшего начальника управления капстроительства региона Романа Сенокоса. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Передано в суд уголовное дело о взятках в управлении капитального строительства Брянской области. За содеянное ответят замдиректора ведомства Роман Сенокос, а также заместитель начальника одного из отделов. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в четверг, 26 ноября.

В зависимости от роли каждого экс-сотрудники облуправления ответят за получение взяток и посредничество в этом.

По версии следствия, подсудимые промышляли взятками в период с октября 2017-го по февраль 2020 года. Деньги мужчины получали от руководителей коммерческих строительных организаций. А взамен гарантировали "общее покровительство деятельности предприятий и содействие при приемке выполненных работ по муниципальным и государственным контрактам".

Общая сумма незаконно полученных средств превысила 570 тысяч рублей.

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