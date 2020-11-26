ВТБ финансирует крупнейшего на Урале производителя растительных масел

Фото: ПАО "Банк ВТБ".

ВТБ открыл четыре кредитные линии группе компаний «Сигма», крупнейшему в Уральском округе комплексу по переработке масличных семян. Общая сумма соглашений составила 2,9 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей предоставляется в рамках льготной программы кредитования Министерства сельского хозяйства РФ (Программа №1528).

Холдинг сможет направить финансирование на закупку семян подсолнечника для дальнейшего изготовления и продажи растительных масел и продуктов переработки. Это позволит предприятиям группы нарастить объемы производства.

«Предприятиям АПК особенно важно иметь доступное финансирование для пополнения оборота в рамках сезонного цикла. Мы активно работаем с ведущими представителями сектора. Программа государственного субсидирования позволяет повысить доступность кредитования и снизить финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей, поэтому пользуется высоким спросом у наших клиентов», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«С банком ВТБ нас связывает многолетний успешный опыт сотрудничества по многим проектам группы. Профессиональный подход, высокое качество сервиса позволили обеспечить заключение кредитных линий в кратчайшие сроки», − сказал Александр Махров, совладелец и генеральный директор ГК «Сигма».

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Группа компаний Сигма является крупнейшим поставщиком весового рафинированного и нерафинированного масла, фасованного масла, а также продуктов переработки. Сеть дистрибьюции компании охватывает более 50 субъектов Российской Федерации. Поставки осуществляются в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Армению, Таджикистан, Беларусь, Литву, Эстонию, Монголию.

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