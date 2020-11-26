На очистку улиц Брянска вышли 64 машины

64 единицы техники вышли на уборку улиц Брянска днем в четверг, 26 ноября. Из них 22 – это комбинированные дорожные машины (КДМ). Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Специализированные бригады городского дорожного управления приступили к работе еще ночью – с наступлением снегопада. В частности, коммунальщики посыпали дороги пескосоляной смесью, чтобы избежать зимней скользкости.

– Обработку реагентом вели 20 машин КДМ, – уточняют в мэрии. – За ночь они израсходовали около 180 кубометров спецсмеси.

Аналогичная работа продолжилась и утром. Помимо посыпки, дорожники чистили дороги и тротуары от снега.

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