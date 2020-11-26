В Брянске на Чернышевского потушили пожар во дворе цыганского дома

Четыре автоцистерны задействовали при тушении крупного пожара в Володарском районе Брянска вечером в среду, 25 ноября. Горела хозпостройка во дворе дома. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар зафиксировали в 19.13 – поступил звонок в оперативную смену ЦУКС. По вызову оперативно выехали расчеты трех пожарных частей, опергруппа и служба пожаротушения ведомства. По прибытию выяснилось, что горит хозяйственная постройка площадью 40 квадратных метров во дворе частного дома.

– На тушении работали два ручных пожарных ствола и два звена газодымозащитной службы, – уточняют в брянском Главке. – Ликвидировали загорание в 19.31.

В пожаре никто не пострадал, его причину установят эксперты.

Пользователи соцсетей в комментариях к посту о пожаре уточнили, что постройка горела во дворе цыганского дома.

Кстати, всего за прошедшие сутки в Брянской области произошло четыре техногенных пожара.

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