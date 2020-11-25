ВТБ Лизинг: в России может быть кратный рост операционного лизинга

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Сегодня доля проникновения операционного лизинга в российский корпоративный автопарк составляет всего 2,5%, но постепенно она увеличивается. Пандемия и ее последствия не остановят этот рост, а возможно, даже ускорят его. Такой взгляд на сегмент представил директор по продаже продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артем Киселев в ходе онлайн-конференции «Автолизинг и спецтехника - 2020». Влияние ситуации на динамику рынка станет понятно в 2021 году, отметил он.

В России в операционном лизинге находятся только 70 тыс. автомобилей, в то время как в Европе этот показатель составляет 14 млн транспортных средств. Доля операционного лизинга в корпоративном автопарке в европейских странах составляет 25%. Это дает предпосылки высоко оценивать потенциал развития сегмента в России.

«ВТБ Лизинг уже 7 лет работает в операционном автолизинге. Сейчас мы ждем больших темпов развития данного направления: такая модель является следующим шагом на пути от владения автомобилем к сервисам мобильности. По сути это аутсорсинг, который дает компаниям возможность доверить управление корпоративным парком профессионалам и сконцентрироваться на своей ключевой деятельности. В дополнение к рациональному использованию ресурсов эта услуга несет в себе много выгод. К ним относятся и экономия на содержании собственного транспортного отдела, и снижение стоимости машины за счет скидок от производителя до 20%, и индивидуальные тарифы на каско, а также возможность в любой момент выйти из договора и поменять автомобиль на другой, более актуальный для решения текущих бизнес-задач», - рассказал Артем Киселев.

На текущий момент в России существуют тактические предпосылки для развития операционного лизинга. В частности, каршеринговым компаниям, которые сегодня оперируют более чем 30 тысячами автомобилей, необходимо регулярно обновлять парк - не реже раза в три года. Пандемия усиливает общий запрос бизнеса на экономию бюджета на транспорт, и крупные компании будут вынуждены менять прежние способы обновления своего парка и переходить на операционный лизинг. Развитие сервисов подписки, которая подразумевает наличие полного сервиса и регулярную замену авто на новый, приведет к повышению значимости операционного лизинга. Государственная программа «Доступная аренда», которая предусматривает возмещение до 25% стоимости приобретения автомобиля по договору операционного лизинга, тоже поддержит этот рынок.

«Лизинговая реформа, о которой много говорят, скорее всего, также окажет влияние на сегмент, но пока очевидных траекторий нет. Мы можем предполагать, что компании, которые сейчас занимаются финансовым лизингом, переориентируются на операционный лизинг, если поймут, что реформа ухудшает их возможности конкурировать на рынке. Здесь ждем развития события», - отметил спикер.

Есть и риски для развития операционного лизинга в России. Во-первых, это риск сокращения инфраструктуры, когда компании вынуждены уменьшать количество точек присутствия сервисных станций из-за снижения объемов бизнеса дилеров, что в конечном итоге может привести к невозможности исполнить договор оперлизинга в конкретном регионе. Во-вторых, увеличение издержек самих лизинговых компаний из-за валютных рисков и дополнительных расходов на поддержание инфраструктуры или ее создание. В-третьих, субсидирование финансового лизинга и кредитных ставок повышает привлекательность этих инструментов для клиентов, ориентированных на минимальные прямые затраты, а здесь объем господдержки пока больше. Наконец, возникает риск неожиданных дефолтов контрагентов-подрядчиков, что может нарушать работу системы оказания услуг по договорам операционного лизинга.

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