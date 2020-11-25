В Брянске открыли памятник жертвам фашизма

При реконструкции сквера в 2020 году на ее месте установили новый гранитный памятный знак. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске установили мемориальный знак, посвященный расстрелянным в годы войны мирным жителям. Его торжественное открытие состоялось в среду, 25 ноября.

Новый памятник жертвам фашизма появился в Фокинском районе в недавно отремонтированном сквере Литий. Именно здесь в годы оккупации находилось Пробное поле, где каратели расстреливали женщин, детей и стариков. После войны тут обнаружили 14 ям, в которых нашли семь с половиной тысяч трупов мирных жителей. В основном евреев и цыган.

Еще в 2006 году на скорбном месте сделали небольшую мемориальную плиту. При реконструкции сквера в 2020 году на ее месте установили новый гранитный памятный знак. Средства на это выделил Российский еврейский конгресс.

В день торжественного открытия к обновленному памятному месту возложили цветы. Память погибших почтили минутой молчания, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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