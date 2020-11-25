Назвали субсидируемые в 2021 году воздушные маршруты из Брянска

На официальном сайте Росавиации выложили перечень региональных субсидируемых маршрутов на 2021 год. В целом по стране утвердили 266 маршрутов.

Льготные билеты из Брянска можно приобрести на девять направлений. Это Анапа, Волгоград, Геленджик, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи.

Ближе к сезону в списке могу произойти изменения, рассказали в группе Международный аэропорт «Брянск» в социальной сети.

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