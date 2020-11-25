Для бассейна в Фокинском районе Брянска построили котельную

Для спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в Фокинском районе Брянска построили котельную. Сооружение готово к подаче тепла. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в среду, 25 ноября.

В Брянске продолжают возводить два плавательных бассейна общей стоимостью 400 миллионов рублей. Один из них расположен в Фокинке.

– Коробка здания готова, установлены стеклопакеты, – уточняют в мэрии. – Сейчас в помещениях компания-подрядчик выполняет отделочные работы. Параллельно на объекте монтируют вентиляционные трубы и коробы. В помещениях бассейна идут работы по облицовке стен аквапанелями. А по периметру СОКа устанавливают ограждение.

Появилась на территории СОКа и собственная котельная. В ней установили все необходимое оборудование, выполнили его обвязку.

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