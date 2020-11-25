В Брянске раскрыли очередную кражу денег с банковской карты

В Брянске правоохранители раскрыли кражу денег с банковской карты. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в среду, 25 ноября.

Инцидент произошел в Советском районе Брянска. Об утере банковской карты полицейским рассказал 19-летний местный житель. На его телефон стали приходить смс-уведомления об оплате покупок в магазинах. До того, как заявитель заблокировал карту, неизвестный успел потратить почти 6000 рублей.

Злоумышленника удалось оперативно выявить и задержать. Им оказался 29-летний житель Брянска. У него уже есть судимость – за совершенный ранее грабеж. При допросе подозреваемый признался, что при помощи найденной карты совершил 12 покупок.

– Причиненный потерпевшему ущерб мужчина полностью возместил, – отмечают в надзорном ведомстве. – Тем не менее, на злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Кража». Ее максимальная санкция составляет шесть лет колонии.

Кстати, похожая история произошла в августе этого года в Фокинском районе Брянска. Тогда 15-летний подросток нашел в одном из сетевых супермаркетов банковскую карту. А так как она поддерживала бесконтактную технологию оплаты, смог совершить порядка десяти операций – расплатился в нескольких продуктовых магазинах, специализировавшихся на алкоголе, пиццерии. Тогда причиненный ущерб также составил около 6000 рублей. На поимку предполагаемого преступника местным полицейским потребовалось меньше суток.

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