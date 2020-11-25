В Брянске почетными грамотами наградят учителя и библиотекаря

Заслуги двух брянцев – учителя и библиотекаря из Брянска – отметят Почетными грамотами горсовета. Решение об этом приняли депутаты на 13-м заседании в среду, 25 ноября. Оно проходило, в том числе, в онлайн формате.

Всего на прошедшей сессии депутаты Брянского совета народных депутатов рассмотрели около двух десятков вопросов. Один из них касался поощрения.

Так, за профессиональные заслуги депутаты выделили учителя школы №3 города Брянска Надежду Новикову и работника библиотеки имени Проскурина Надежду Зевацкую. Отмечалось, что первая успешно преподает английский язык, а вторая – много лет трудится в отделе комплектования и обработки литературы.

Заслуженные награды отличившимся брянцам вручат в ближайшее время.

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