Глава администрации дятьковского поселка уволился из-за отсутствия диплома

Врио главы администрации дятьковского поселка Ивот уволился из-за отсутствия диплома о высшем образовании.

Нарушения законодательства о муниципальной службе нашла прокуратура в деятельности Ивотского поселкового Совета народных депутатов Дятьковского района.

Человек, которого назначили главой администрации, не соответствовал квалификационным требованиям. У него не оказалось диплома о высшем профессиональном образовании.

Прокуратура внесла представление. Но поселковый Совет его не удовлетворил. Тогда прокурору пришлось обращаться в суд. В иске он потребовал досрочно прекратить действие контракта.

В итоге дело решилось мирно. Врио главы уволился по собственному желанию, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».