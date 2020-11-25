На «безмасочников» в Брянске составили шесть протоколов за сутки

Шесть протоколов об административном правонарушении составили в Брянске на нарушителей масочного режима за одни сутки. Такую информацию обнародовала пресс-служба горадминистрации в среду, 25 ноября.

В областном центре продолжили рейды на так называемых «безмасочников». Массовые проверки организовали в магазинах, кафе, салоны красоты и ТЦ. В рейдах участвовали сотрудники мэрии и полицейские. Всего они осмотрели 114 объектов.

– По итогам проведенных проверок участники рейда выписали шесть протоколов по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», – уточнили в пресс-службе.

Так, по два нарушителя «инспекторы» выявили в Бежицком и Володарском районах, по одному – Советском и Фокинском. С подробным перечнем «безмасочников» минувшего дня можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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