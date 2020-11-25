В Брянске главу районной администрации наказали за игнорирование жалоб граждан

В Брянске главу Бежицкой районной администрации привлекли к административной ответственности за игнорирование жалоб граждан.

Жители многоквартирного дома написали в районную администрацию коллективное письмо о наличии мусора. Однако их обращение чиновники не рассмотрели в установленный законом 30-дневный срок.

Прокуратура завела на главу района административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Чиновницу оштрафовали на пять тысяч рублей.

Также в адрес главы района внесли представление о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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